Компания из Пушкино выплатила штраф за передачу взятки по требованию суда

Занимающуюся торговлей рыбы и морепродуктов организацию признали виновной в коррупции в Пушкино. Сотрудник компании передал взятку ветеринару за оформление документов без осмотра продукции.

Уголовное дело в отношении компании рассмотрели в городском суде Пушкино в марте. Тогда организацию признали виновной в совершении коррупционного преступления.

Сотрудник компании передал взятку сотруднику территориального ветеринарного управления № 2 на сумму 170 тысяч рублей. За это ветврач обещал общее покровительство и помощь в оформлении сопроводительных документов без осмотра транспорта с перевозимой продукцией.

В результате организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей. Сумма выплачена в полном объеме.