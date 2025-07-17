Компания из Пушкино выплатила штраф за передачу взятки по требованию суда

Занимающуюся торговлей рыбы и морепродуктов организацию признали виновной в коррупции в Пушкино. Сотрудник компании передал взятку ветеринару за оформление документов без осмотра продукции.
Уголовное дело в отношении компании рассмотрели в городском суде Пушкино в марте. Тогда организацию признали виновной в совершении коррупционного преступления.
Сотрудник компании передал взятку сотруднику территориального ветеринарного управления № 2 на сумму 170 тысяч рублей. За это ветврач обещал общее покровительство и помощь в оформлении сопроводительных документов без осмотра транспорта с перевозимой продукцией.
В результате организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей. Сумма выплачена в полном объеме.
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