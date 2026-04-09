Компания из поселка Томилино создаст новое производство в Москве

В поселке Томилино Люберецкого городского округа работает уникальная компания «Тефра аудио», которая занимает исключительное место на мировом рынке. Она стала единственным серийным производителем акустических систем с плоскими мембранами, сделав ставку на эту технологию шесть лет назад.

Особенность плоских мембран в том, что звуковое давление падает почти линейно, а не по квадратичной зависимости, как у классических колонок. В результате в кинозале зритель в первом ряду и на 15-м слышит звук практически одинаково — без давления на уши для ближних мест и без «ватного» звука для дальних. Кроме того, плоские мембраны не создают ярко выраженного воздушного давления, поэтому звук остается мощным, но физиологически комфортным.

«Тефра аудио» реализует свои решения не только в кинотеатрах, но и в образовательных учреждениях. Компания уже оснастила несколько школ и вузов, среди которых Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова в Москве и Новый учебный центр «Лукойла». Сейчас бренд запускает специальную программу для детских музыкальных школ — колонки по специальной цене, чтобы юные музыканты слышали эталонный чистый звук с самого начала.

Производство компании полностью российское. Своими силами «Тефра аудио» делает 90% работы, остальные 10% — магнитные катушки и акустическая ткань — закупают в Китае. Всем процессом управляет команда из 20 человек.

С ростом заказов текущее производство уже не справляется, поэтому компания планирует открыть новый цех в Москве площадью 500 квадратных метров. Это позволит значительно увеличить объем выпуска продукции.