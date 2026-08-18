Компания из Подмосковья запустит серийное производство компонентов для ГЛОНАСС

АО «Новые технологии и материалы» (АО «НТМ») в Московской области начало серийное производство отечественных СВЧ-компонентов для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS. Проект направлен на замещение зарубежной электронной компонентной базы в критически важных системах.

Производственные мощности компании позволяют выпускать около шести тысяч СВЧ-компонентов ежемесячно. В линейку вошли два типа изделий: высокочастотные керамические полосовые фильтры и микрополосковые керамические антенные резонаторы.

Новая продукция обеспечивает выделение рабочих частот в диапазонах L1 и L2, эффективное подавление внеполосных помех, высокую стабильность приема сигнала в условиях городской застройки и сложных климатических условий. Она позволяет определять местоположение с точностью до сантиметра.

«Преимущества нового вида продукции — в возможности использовать отечественные компоненты без потери точности позиционирования и надежности оборудования, сокращение логистических рисков — компоненты производятся на одной площадке, в полном соответствии требованиям к элементной базе», — рассказал генеральный директор АО «Новые технологии и материалы» Александр Карпенко.

Эта инициатива расширяет возможности применения отечественной ЭКБ в современных радиоэлектронных системах, от портативных навигаторов до бортовой аппаратуры.