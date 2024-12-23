Компания из Подмосковья стала партнером всероссийского конкурса «Знаешь? Научи!»

Подмосковная компания «ПСК Фарма» выступила партнером конкурса «Знаешь? Научи!», который позволяет школьникам проявить таланты в науке. Предприятие учредило собственную номинацию «Дыхание — жизнь». Она ориентирована на ребят, интересующихся химией, биологией, анатомией.

Номинация «Дыхание — жизнь» затрагивает вопросы здоровья легких и заботы о дыхательной системе. Прием работ для участия в конкурсе будет проходить до 1 марта 2025 года, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всероссийский конкурс научно-популярного видео «Знаешь? Научи!» проходит уже в четвертый раз, и интерес к нему растет. Участие дает талантливым школьникам возможность не только получить новый опыт и познакомиться с единомышленниками, но и развиться в научной сфере.

Для участия необходимо записать трехминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе Атомариум. Это могут быть ролики в пяти тематических номинациях, включая номинацию «ПСК Фарма».

Торжественная церемония награждения победителей состоится в 2025 году.