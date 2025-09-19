Компания из Подмосковья приняла участие во всероссийской выставке «Золотая осень»

Подмосковье приняло участие во всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025». На ней представят продукцию компании «1-й Кулинарный», сохраненную по инновационной технологии холодной стерилизации High Pressure Processing.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, предприятие является одним из лидеров пищевой промышленности в Подмосковье. Там внедрили уникальный метод сохранения продукции под высоким давлением.

Проект реализовали в 2024 году, инвестировав в него 4,2 миллиарда рублей. Оборудование обеспечивает сохранение натурального вкуса продукции при сроке хранения до трех месяцев. Мощность завода составляет 80 тонн товаров в сутки.

В ведомсте добавили, что Подмосковье лидирует в производтсве готовых блюд и прдуктов. В прошлом году в регионе произвели более 72 тысяч тонн таких товаров.

«На долю Подмосковья приходится 40,5% производства в ЦФО и 20,5% в общероссийском объеме. „1-й Кулинарный“ обеспечивает более 21% от общего производства готовых пищевых продуктов в Московской области», — добавили в министерстве.

Продукцию компании поставляют в торговые сети «Перекресток», «ВкусВилл» и «Магнолия» под брендами ALPHACHEF, «Аппетитов» и «1-й Кулинарный».