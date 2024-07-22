Компания из Новосибирска увеличит выпуск автофургонов в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области выдал компании из Новосибирска разрешение на ввод в эксплуатацию нового цеха в городском округе Щелково. Предприятие выпускает автофургоны, в том числе, предназначенные для перевозки продуктов глубокой заморозки и рефрижераторы.

Как рассказали в ведомстве, необходимые документы застройщику помог подготовить Центр содействию строительства Московской области.

Строительство нового цеха компании обошлось в 250 миллионов рублей. В новом здании, площадью почти шесть тысяч квадратных метров, будут производить различные автофургоны. Ожидаемая мощность производства — 100 единиц продукции ежемесячно.

Производственные площадки предприятия расположены в Московской и Новосибирской областях, а годовой оборот в 2023 году составил более 1,7 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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