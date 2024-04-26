Компания из Мытищ восстановит усадьбу Крекшино в Москве | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:35 Компания из Мытищ восстановит усадьбу Крекшино в Москве МИО МО

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Объект культурного наследия — усадьбу Крекшино — сдали в аренду на торгах по программе «Усадьбы Подмосковья». Специализированный застройщик «Большие Мытищи» выиграл аукцион и в течение семи лет должен восстановить историческое здание, которое сейчас находится в руинах.

В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали, что цена аренды составила почти 546 тысяч рублей в год и других желающих получить здание под восстановление не нашлось.

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«Это был единственный участник аукциона. Дворянское гнездо ему предстоит отреставрировать и выполнить благоустройство территории в течение семи лет. В целом же, срок аренды по областной программе составляет 49 лет», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

МИО МО

Первые семь лет инвестор будет платить полную арендную ставку, а после реставрации усадьбы стоимость составит один рубль за квадратный метр. При этом арендатор должен соблюсти все необходимые требования по целевому назначению.

Сейчас двухэтажная каменная усадьба находится в руинах. Здесь обрушены крыша и перекрытия.

Программа «Усадьбы Подмосковья» стартовала по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2013 году. Она помогает восстанавливать исторические объекты с помощью частных инвестиций. В этом году в план приватизации включены еще 14 подмосковных усадеб, находящихся в плачевном состоянии.

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