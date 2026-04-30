Компания из Мытищ создаст игровое пространство в космической тематике в Абу-Даби

Мытищинская компания «Лебер», известная своими инновационными подходами к организации детских игровых пространств, готовится к запуску амбициозного проекта в столице ОАЭ — Абу-Даби. Новая площадка будет реализована по индивидуальному проекту в космической тематике.

Заказчик предоставил свой концепт, и российские производители воплощают идеи в реальность. Специалисты компании создали 3D-модель, а после утверждения приступили к изготовлению комплексов в России с учетом строгих требований для Арабских Эмиратов.

Чтобы техника выдержала жаркий климат, производители использовали надежные и износостойкие решения. Они применили технологию горячего цинкования и заменили пластиковые и нержавеющие элементы на более устойчивые материалы, включая массив лиственницы.

На площади около 700 квадратных метров вырастут крупные игровые комплексы в виде планет. Здесь появятся элементы для лазания и исследования пространства, спортивные зоны с использованием геопластики, а также классические игровые элементы. Главная особенность нового пространства — единая среда с захватывающим сюжетом. Дети смогут почувствовать себя астронавтами в увлекательной «космической миссии».

Это не первый проект отечественной компании. На сегодняшний день в ОАЭ уже реализовано более 20 игровых площадок от производителей из Мытищ. Новый проект в Абу-Даби — следующий этап развития присутствия в регионе и выход на новый уровень по масштабу и сложности. Экспортное направление мытищинская компания развивает последние несколько лет, и сегодня география поставок охватывает десятки стран, включая Ближний Восток, Азию, Латинскую Америку и СНГ.