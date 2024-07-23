Компания из Мытищ присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

Фото: Компания «Хелима Рус»

Еще одним подмосковным участником национального проекта «Производительность труда» стала компания «Хелима Рус» из Мытищ. На предприятии прошло стартовое совещание с представителями Регионального центра компетенций Московской области.

Эксперты помогут компании без дополнительных затрат оптимизировать рабочие процессы на всех этапах, о чем рассказали в Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания «Хелима Рус» делает алюминиевый профиль и аксессуары для стеклопакетов. Для участия в нацпроекте выбрали линию дистанционного профиля для стеклопакетов, где будут внедрять методики и инструменты бережливого производства

С помощью нацпроекта планируется на 12% увеличить эффективность работы сотрудников и на 10% уменьшить объем незавершенного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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