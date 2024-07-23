Компания из Мытищ присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
Еще одним подмосковным участником национального проекта «Производительность труда» стала компания «Хелима Рус» из Мытищ. На предприятии прошло стартовое совещание с представителями Регионального центра компетенций Московской области.
Эксперты помогут компании без дополнительных затрат оптимизировать рабочие процессы на всех этапах, о чем рассказали в Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Компания «Хелима Рус» делает алюминиевый профиль и аксессуары для стеклопакетов. Для участия в нацпроекте выбрали линию дистанционного профиля для стеклопакетов, где будут внедрять методики и инструменты бережливого производства
С помощью нацпроекта планируется на 12% увеличить эффективность работы сотрудников и на 10% уменьшить объем незавершенного производства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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