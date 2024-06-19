Компания из Мытищ начала тестовое производство инновационных наколенников для протезов

Фото: Пресс-служба «Орто-Космос»

Компания «Орто-Космос» из Мытищ приступила к тестовому изготовлению полимерных протезов наколенников. Они оснащены текстильным покрытием для удобного ношения и надежной фиксации.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 4,4 миллиона рублей. Продукт станет отечественным аналогом зарубежных товаров.

«Компания обеспечит пациентов необходимыми изделиями и поддержит экономику страны», — отметила она.

Благодаря разным вариантам исполнения каждому пациенту смогут подобрать правильную конфигурацию протеза. Современные материалы обеспечат дополнительное крепление и удобство при носке в течение дня.

«Это значимое событие в рамках программы импортозамещения, направленное на развитие отечественного производства и снижение зависимости от иностранных товаров. Новый продукт не уступает по качеству зарубежным аналогам, а в ряде случаев даже превосходят их по функциональности и удобству», — сказал первый заместитель генерального директора компании Степан Головин.

«Орто-Космос» — ведущее предприятие по производству протезов, а также по оказанию ортопедических и реабилитационных услуг в России. Специалисты предприятия могут в короткие сроки собрать изделие с учетом особенностей пациента.

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