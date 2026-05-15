Производитель детских площадок в Мытищах стал лауреатом национальной премии

Компания «Лебер», которая производит детские игровые и спортивные площадки в городском округе Мытищи, удостоилась двух наград национальной премии «Золотой медвежонок». Эту информацию опубликовали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Генеральный директор компании «ЛеберГрупп» Артем Сорокин занял первое место в номинации «Руководитель года». Кроме того, «Лебер» вошла в число лучших брендов страны и заняла второе место в номинации «Бренд года» по версии премии «Золотой медвежонок».

Сейчас «Лебер» проектирует и устанавливает игровые пространства для детей в России и за рубежом. В текущем году компания осуществила поставки детского игрового и спортивного оборудования в Бразилию, а также открыла детские площадки из Подмосковья на пляже Катара.

В прошлом году «Лебер» и группа компаний «Рики» заключили договор о сотрудничестве. Партнерство привело к созданию научных детских площадок по мотивам вселенных анимационных сериалов «Фиксики» и «Малышарики». Также «Лебер» разработала игровой хаб, вдохновленный мультфильмом «Смешарики».