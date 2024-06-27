Компания из Лобни примет участие в проекте «Производительность труда»

Фото: Администрация г.о. Лобня

Компания по производству металлочерепицы «Металл Профиль» из Лобни присоединится к национальному проекту «Производительность труда». В частности, ожидается, что выработка по всему предприятию увеличится на 30% в течение трех лет.

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что благодаря этому проекту предприятие рассчитывает повысить свою эффективность.

На заводе создали рабочую группу, прошедшую обучение в Региональном центре компетенций Московской области.

Пилотным потоком для оптимизации выбрали производство металлочерепицы. По предварительным расчетам, после внедрения изменений время выполнения процесса сократится на 37%, объем незавершенного производства уменьшится на 17%, а выработка персонала возрастет на 80%.

Стоит отметить, что в Лобне различным типом производства занимаются 60 компаний, которые тоже могут принять участие в проекте.

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