Компания из Люберец поставит ветеринарные препараты в Иран

Производитель ветеринарных препаратов «АКА» из Люберец заключил контракт на поставку своей продукции в Иран. Стороны подписали соглашение в рамках выставки Iran Agrofood 2024, которая проходила в Тегеране с 8 по 11 июня.
Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности науки Московской области, сумма контракта составила 10 миллионов рублей. В ближайшие полгода начнутся первые поставки.
Всего свою продукцию на выставке представили восемь подмосковных компаний, а помощь в подготовке коллективного стенда оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.