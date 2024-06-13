Компания из Люберец поставит ветеринарные препараты в Иран

Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Производитель ветеринарных препаратов «АКА» из Люберец заключил контракт на поставку своей продукции в Иран. Стороны подписали соглашение в рамках выставки Iran Agrofood 2024, которая проходила в Тегеране с 8 по 11 июня.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности науки Московской области, сумма контракта составила 10 миллионов рублей. В ближайшие полгода начнутся первые поставки.

Всего свою продукцию на выставке представили восемь подмосковных компаний, а помощь в подготовке коллективного стенда оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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