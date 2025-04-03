Компания из Ленинского округа прекратит использование реки по решению суда

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья и лишил ООО «Курс» права пользования частью акватории Москвы-реки в районе села Беседы Ленинского округа. Проверка Ространснадзора показала, что на этом участке находятся причалы, судоподъемное сооружение и укрепленный берег.
Все объекты находятся в аварийном состоянии, что нарушает условия договора и создает риски для водоема. Минэкологии региона предупредило компанию о возможном прекращении права водопользования, но она отказалась добровольно освободить территорию. В итоге ведомство подало в суд, который встал на его сторону.
В Минэкологии Московской области напоминают, что использование водных объектов должно соответствовать Водному кодексу России, требованиям безопасности и условиям договора.
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