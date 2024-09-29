Компания из Коломны запустила новый цех по пошиву нижнего белья
Новый цех по пошиву нижнего белья открыла компания «Лэнжи» из городского округа Коломна. Каждый месяц здесь будут производить 45 тысяч изделий.
Благодаря президентской программе «Промышленная ипотека» коломенская компания «Лэнжи» построила и запустила в работу новое здание цеха по изготовлению нижнего белья. На торжественном открытии производственного помещения с поздравлением выступил заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Шаталов
«Новая площадка — это новые возможности для развития компании и экономики муниципалитета. Со своей стороны, мы настроены на конструктивный диалог, открыты для новых идей и инициатив. Поддержка предпринимательской деятельности — один из приоритетов в работе Правительства Московской области», — сказал он.
Цех площадью 1500 квадратных метров включает в себя производство законченного цикла. Здесь не только проектируют изделия, но и шьют, а также отгружают потребителям. В помещении обустроили функциональные рабочие места для швей, они трудятся на современном оборудовании.
«Найти и прочно занять свое место в бизнес-сообществе городского округа — это большой труд, достойный уважения. От всей души желаю компании благополучия и успехов в воплощении всех намеченных планов!» — пожелал руководителям и сотрудникам предприятия председатель Совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».