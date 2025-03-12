Компания из Химок участвует в международном фестивале отраслевой науки

Специалисты IT-отрасли из Химок приняли участие в международном фестивале отраслевой науки CominFest 2025. Лабораторию мониторинга для студентов они представили на встрече.

Лаборатория компании из Химок «Контроль ИТ» представляет собой зону обучения и обмена знаниями для студентов. Специалисты разработали оснащение на 15 рабочих групп, которое включает современное оборудование для мониторинга.

Все участники фестиваля в рамках обмена опытом презентовали свои IT-компании, посетили научные конференции и побывали на экскурсии в музее истории электросвязи.

Торжественный концерт завершит работу форума 14 марта.

Отметим, что компания «Контроль ИТ» — это крупнейший в стране поставщик услуг по измерению качества сетей передачи данных, а также повышению эффективности использования ИТ-инфраструктуры.