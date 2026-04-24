Компания из Фрязина первой в России наладила выпуск уникального слухового аппарата

Фрязинская компания «Исток Аудио» стала первой в России, кто запустил массовое производство слухового аппарата костной проводимости в едином корпусе. Это устройство предоставляет возможность слышать людям даже с полным отсутствием наружного уха.

Аппарат крепится к голове при помощи ободка или ремешка, а встроенный вибратор передает звуковые колебания напрямую на кости черепа. Устройство способно подключаться к мобильному телефону, принимать звонки и воспроизводить музыку. Его могут использовать как взрослые, так и дети. Самому младшему пользователю такого аппарата всего три месяца.

На предприятии «Исток Аудио» разработан полный производственный цикл: от дизайна до сборки. Здесь трудятся около 250 сотрудников, которые выпускают порядка 100 тысяч устройств различных модификаций. После сборки все аппараты проходят тщательный контроль качества, а перед передачей пациенту каждый из них индивидуально настраивается специалистами.

Получить такой аппарат можно по социальному сертификату, который выдает Социальный фонд России. Для этого у пациента должна быть инвалидность и назначение врачебной комиссии на ношение такого устройства.