Компания из Фрязина установит мировой рекорд продолжительности полета БПЛА

Заявку на фиксацию мирового рекорда подало руководство группы компаний «Комплексные системы» из Фрязина. Его планируют достичь с помощью разработанного специалистами организации квадрокоптера.

Рекорд хотят установить по продолжительности полета для беспилотных летательных аппаратов, масса которых составляет от пяти до 20 килограммов. Ранее специалисты компании провели испытания и выяснили, что для квадрокоптера «ФЕНИКС 3М» она составила три часа 56 минут 28 секунд — на 44 минуты 34 секунды больше действующего официального мирового рекорда Книги рекордов Гиннесса. Он принадлежит американской компании SiFly.

Над результатом сотрудники компании работали более 12 лет. Они специализируются на разработке и производстве инновационных мультироторных БАС.

«„ФЕНИКС 3М“ представляет собой доработанную версию серийного образца „ФЕНИКС 3“, предназначенную для использования на рынке гражданских грузоперевозок. Разработка инженеров нашего наукограда подтверждает свой высочайший технологический уровень и составляет достойную конкуренцию беспилотным аппаратам аналогичного класса китайского, американского и европейского производства!», — прокомментировали в пресс-службе администрации Фрязина.