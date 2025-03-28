Компания из Егорьевска приняла участие в международной выставке экотехнологий

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Компания из Подмосковья приняла участие в 22-й Международной выставке, посвященной экономике замкнутого цикла и сфере обращения с отходами. Свыше 80 организаций из России, Белоруссии, Китая и Индии представили на мероприятии свои разработки.

Компания «Эколайн» из Подмосковья открыла стенд, посвященный переработке пластика.

На выставке продемонстрировали разные виды коммунальной техники, системы автоматизации, шредеры, оборудование для компостирования и дробления.

В пленарных сессиях и форумах активное участие приняли специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья и представители операторов по обращению с ТКО в регионе.

В рамках конференции «Очистка промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод» специалисты обсудили ключевые вопросы организации экомониторинга, обновления очистных сооружений и другие инициативы.