Компания из Егорьевска наращивает производство товаров для дома

Егорьевская компания «Верде» увеличивает выпуск хозяйственно-бытовых товаров. Предприятие производит комплекты для уборки, товары для хранения, кухни, ванной и сада.

Компания работает на рынке около пяти лет. По словам генерального директора ООО «Верде» Константина Дубовицкого, активный рост начался после запуска собственных комплектов для уборки. Сейчас часть продукции, которую раньше поставляли из Китая, предприятие замещает собственным производством.

«В комплектах для уборки мы достигли больших результатов именно в импортозамещении. В 2024–2025 годах прирост составлял по 30% в год», — рассказал Константин Дубовицкий.

Сейчас предприятие выпускает в среднем 50–60 тысяч швабр в месяц. Продукция представлена в сетевых магазинах и на маркетплейсах. Комплекты для уборки компании занимают высокие позиции на онлайн-площадках.

На предприятии работают почти 100 человек. В компании отмечают, что дальнейшее развитие потребует расширения площадей: сейчас производство размещается в цехе площадью около тысячи квадратных метров.