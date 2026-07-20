Компания из Дзержинского наладила собственное производство упаковки

ООО «СК КВАРЦ» запустило цех по производству упаковки для своих товаров. Это решение позволило компании устранить зависимость от сторонних производителей и обеспечить стабильные поставки продукции клиентам.

Предприятие теперь самостоятельно производит бумажные мешки с фирменным дизайном. В цеху установлены две машины: одна создает бумажный рукав с покраской, а другая формирует готовое изделие с дном и специальным клапаном для фасовочной машины.

На производстве работает восемь человек. За месяц здесь делают до трехсот тысяч мешков, что полностью покрывает потребности предприятия. Открытие цеха стало примером успешного импортозамещения и повышения устойчивости бизнеса.