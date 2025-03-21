Компания из Дубны примет участие в федеральном проекте по подготовке операторов БПЛА

Компания «Икс Ред Групп», которая уже пять лет остается резидентом особой экономической зоны «Дубна», вошла в число победителей конкурса федерального проекта «Кадры для БАС». Программа создает систему подготовки специалистов в сфере создания и использования беспилотников.

«Икс Ред Групп» разработала интерактивный симулятор-тренажер «Русское Небо». В этом году компания получила образовательную лицензию и обучила более 160 специалистов.

«Инновационный симулятор рабочего места оператора БПЛА „Русское Небо“ полностью соответствует целям и задачам федерального проекта „Кадры для БАС“ по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем и контроля за уровнем квалификации таких специалистов», — пояснил генеральный директор организации Булат Каримов.

Проект позволит существенно увеличить количество учреждений, где действуют программы в сфере беспилотной авиации. «Икс Ред Групп» готова предоставить версии симулятора не только для высокопроизводительных стационарных компьютеров, но и для обычных ноутбуков.

Компания также разрабатывает джойстик-контроллер, который можно будет использовать вместе с тренажером. Его серийное производство планируют запустить в Дубне.