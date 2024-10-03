Компания из Дубны будет выпускать почти миллиард шприцев и игл в год

Производитель инъекционных систем «Паскаль медикал» увеличил годовой объем выпускаемой продукции на 15%. В прошлом году там провели модернизацию, благодаря которой компания сможет ежегодно выпускать 450 миллионов шприцев и 500 миллионов игл.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания изготавливает свыше 1,2 миллиона шприцев в сутки. В модернизацию предприятия инвестировали более трех миллиардов рублей. Продукцию поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока.

«Сейчас это предприятие, которое специализируется на производстве трехкомпонентных шприцев полного цикла — от литья пластиковых компонентов и сборки игл до их стерилизации», — отметила глава ведомства, заместитель председателя правительства области Екатерина Зиновьева.

Компания работает на территории особой экономической зоны «Дубна». Там создали лаборатории, камеру стерилизации и современный складской комплекс. Там используют современное оборудование и уникальные технологические решения.

По словам генерального директора Максима Сарманова, предприятие помогает стране быть независимой от внешних факторов, потому что работает только на отечественном сырье.

«Мы можем работать в любых условиях и обеспечивать наши больницы и аптеки инъекционными системами, которые по качеству не уступают европейским аналогам», — подчеркнул он.

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