Компания из Домодедова произведет 40 детских площадок для городов Подмосковья

Почти все новые детские площадки в Домодедове установила компания «Забава». Сегодня на заводе создают около 40 игровых комплексов, которые появятся в разных городах Московской области.

Игровые площадки и спортивные пространства с собственным дизайном производит группа компаний «Забава» в городском округе Домодедово. Предприятие посетила руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.

«Домодедовский район — это район, где очень много производственного сектора. Он абсолютно в разных нишах. Вот она из таких компаний. Нам она понравилась тем, что это забота о молодом поколении», — прокомментировала руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Всего группа компаний выпускает больше 1000 площадок в год. Большинство из них разработано по индивидуальным проектам с учетом общего архитектурного стиля окружающего пространства.

На предприятии производят игровые пространства и для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Все детские комплексы сертифицированы и соответствуют международным критериям качества.

Продукцию выпускают на базе отечественных материалов.