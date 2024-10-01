Компания из Домодедова произведет 40 детских площадок для городов Подмосковья
Почти все новые детские площадки в Домодедове установила компания «Забава». Сегодня на заводе создают около 40 игровых комплексов, которые появятся в разных городах Московской области.
Игровые площадки и спортивные пространства с собственным дизайном производит группа компаний «Забава» в городском округе Домодедово. Предприятие посетила руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова.
«Домодедовский район — это район, где очень много производственного сектора. Он абсолютно в разных нишах. Вот она из таких компаний. Нам она понравилась тем, что это забота о молодом поколении», — прокомментировала руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.
Всего группа компаний выпускает больше 1000 площадок в год. Большинство из них разработано по индивидуальным проектам с учетом общего архитектурного стиля окружающего пространства.
На предприятии производят игровые пространства и для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Все детские комплексы сертифицированы и соответствуют международным критериям качества.
Продукцию выпускают на базе отечественных материалов.
Отметим, что развитию детской игровой инфраструктуры в Московской области уделяют большое внимание. Помощь предпринимателям оказывают в контакт-центре бизнес-омбудсмена по единому номеру 8 (800) 550-63-53.
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