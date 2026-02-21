Компания из Дмитрова стала лидером в России по производству пармезана

Предприятие «Сыровар» вышло на годовой объем в 6,5 тысячи тонн твердых сыров сортов Palermo и Parmente. Продукция поставляется в крупнейшие федеральные торговые сети, рестораны быстрого питания и на маркетплейсы.

Как рассказал исполнительный директор завода Алексей Антонов, география продаж охватывает всю страну. Чтобы удовлетворить растущий спрос, на предприятии запустили новые линии по производству, нарезке и упаковке сыра. Продолжается поставка оборудования для автоматизации процессов и хранения.

На производстве работает роботизированный склад, где одновременно может созревать до 10 тысяч тонн сыра. Все программное обеспечение — отечественное. Сейчас в хранилище находится как пармезан текущего года выпуска, так и сыр из самой первой партии.

Компания «Сыровар» — первый резидент строящегося «Сырного кластера» в Дмитровском округе. В агрокластере также планируют выпускать чечил, сулугуни, чеддер, тильзитер, камамбер и сухую сыворотку. Благодаря таким производствам Подмосковье укрепляет статус сырной столицы России.