Компания из Богородского округа стала победителем премии ТПП России

Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Russian Business Guide. Люди года» прошла в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Богородский индустриальный парк стал победителем в номинации «Дружественный диалог. Развитие промышленного и делового сотрудничества».

Значимое событие для делового сообщества России, объединяющее представителей бизнеса, политики, общественных организаций и средства массовой информации, проходит ежегодно при поддержке Торгово-промышленной палаты России. В числе лауреатов премии были представлены 100 компаний.

Богородский индустриальный парк вошел в число победителей в номинации «Дружественный диалог. Развитие промышленного и делового сотрудничества». Генеральный директор Богородского индустриального парка Олег Карцов подчеркнул, что «дружественный диалог» является ключевым принципом работы компании. Он отметил, что открытость, прозрачность и готовность к сотрудничеству помогают находить оптимальные решения для всех участников процесса, обеспечивая устойчивый рост и развитие промышленного сектора. В планах парка — расширение спектра услуг для резидентов, привлечение новых инвестиций и реализация инновационных проектов, направленных на укрепление конкурентоспособности российской экономики.