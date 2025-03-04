Компания из Балашихи выпустит на рынок новый продукт для тепловой изоляции

Компания РОКВУЛ анонсировала выход на рынок нового продукта — негорючих цилиндров RWL 80 Кф1, предназначенных для тепловой изоляции инженерных систем зданий. Эти цилиндры не только обеспечивают пожаробезопасность конструкций, но и повышают безопасность зданий в целом.

Размерный ряд цилиндров RWL 80 Кф1 полностью удовлетворяет потребности в трубной изоляции для любых объектов, предлагая отличные теплоизоляционные свойства и высокий уровень энергоэффективности. Компания производит теплоизоляцию на основе каменной ваты, которая используется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты. Продукция подходит для всех типов зданий и сооружений, а также для судостроения и промышленного оборудования.

В 2019 году РОКВУЛ отметил 20-летие с момента открытия первого завода ROCKWOOL Russia в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе.

РОКВУЛ активно внедряет новые технологии и сервисы. Например, благодаря новым технологиям производства акустических решений Power+ Acoustics удалось достичь максимальной эффективности в звукоизоляции пола. В первом полугодии 2019 года РОКВУЛ также запустил бесплатный сервис по проектированию и оценке эффективности звукоизоляции различных объектов.

В августе 2019 года компания РОКВУЛ получила знак экологической безопасности EcoMaterial Absolute 2.0, который подтверждает соответствие производственных площадок высоким стандартам в области безопасности и экологии. Продукция РОКВУЛ признана экологически безопасной и рекомендована для использования в детских комнатах, спальнях, больницах и санаториях.