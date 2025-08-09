Компания из Балашихи выполнила поставку вентиляционного оборудования в Якутию

Резидент индустриального парка «Демидов» в Балашихе компания «Ялка» успешно выполнила контракт на поставку вентиляционного оборудования для Южно-Якутской тепловой электростанции. Объект расположен в суровых климатических условиях, что требует применения специализированных решений, способных работать при экстремально низких температурах.

Одним из главных преимуществ компании стала высокая скорость исполнения заказа. Всего за три недели специалисты «Ялки» произвели и отправили оборудование на объект, тогда как у большинства производителей срок поставки составляет более трех месяцев.

Компания «Ялка» переехала из Москвы в Балашиху и стала резидентом индустриального парка «Демидов» в сентябре 2024 года. В рамках программы импортозамещения компания получила в аренду земельный участок на территории по льготной ставке — 1 рубль в год.

Сейчас проектируется будущее производство, запуск которого запланирован на 2027 год.