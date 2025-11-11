Компания из Балашихи стала участником выставки в ОАЭ

Компания «Технопул-Р» из Балашихи, специализирующаяся на производстве оборудования для пищевых предприятий, стала частью коллективного стенда Московской области на международной выставке Gulfood Manufacturing 2025, которая прошла в Дубае. Организатором участия региональных производителей выступил Центр поддержки экспорта Московской области.

На выставке «Технопул-Р» представил широкий ассортимент инновационного оборудования, предназначенного для оптимизации процессов пищевого производства. В числе продемонстрированных решений — конвейерные системы различной сложности, спиральные транспортеры, камеры шоковой заморозки, спиральные кулеры охлаждения, а также глазировальные машины. Это оборудование помогает предприятиям повышать производительность, снижать затраты и улучшать качество выпускаемой продукции.

Gulfood Manufacturing — одна из ведущих мировых площадок для демонстрации новейших технологий в пищевой индустрии. Ежегодно выставка собирает около 2500 компаний-экспонентов из 79 стран, которые представляют современное производственное оборудование, упаковочные решения и инновационные технологические процессы для производителей продуктов питания и напитков.

Участие «Технопул-Р» в международной выставке позволяет компании укреплять позицию на мировом рынке, расширять деловые связи и налаживать прямые контакты с потенциальными партнерами, поставщиками и клиентами из разных стран. Такой опыт способствует развитию предприятия и внедрению передовых технологий в российскую пищевую промышленность.