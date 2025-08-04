Компания из Балашихи стала участником Летней космической школы
Сотрудники компании «Аэроспейс кэпитал» из Балашихи стали активными участниками Летней космической школы, организованной Институтом космических исследований Российской академии наук. Это мероприятие собрало молодежь, увлеченную космосом, из различных регионов страны и предоставило уникальную возможность для обмена знаниями и опытом в области современных космических технологий.
В рамках своей презентации представители компании провели мастер-класс, на котором подробно рассказали о передовых проектах и технологиях, над которыми работает их команда инженеров и разработчиков. Особое внимание участников привлекла система отделения малых космических аппаратов.
Специалисты продемонстрировали пусковой контейнер формата 12U (4×3U) и два макета спутников CubeSat 3U. На практике участники школы смогли увидеть процесс интеграции и отделения кубсата от контейнера, что вызвало живой интерес и множество вопросов. Такие наглядные примеры способствовали лучшему пониманию сложных технологических процессов, связанных с запуском и эксплуатацией малых спутников.
Летняя космическая школа представляет собой уникальную платформу, где молодые люди могут углубить свои знания о космосе. В течение недели они посещают лекции, участвуют в практических занятиях и дискуссиях, а также принимают участие в симуляциях полетов. Это не только помогает развивать профессиональные навыки, но и формирует сообщество единомышленников, стремящихся к изучению космоса.
Участие «Аэроспейс кэпитал» в этой образовательной программе подчеркивает высокий уровень компетенций команды из Балашихи и ее стремление к популяризации космических технологий среди молодежи. Компания активно поддерживает инициативы, направленные на развитие науки и образования, что способствует формированию нового поколения специалистов в области космических исследований.