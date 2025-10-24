Компания из Балашихи приняла участие в международной выставке Powerexpo Almaty

С 21 по 23 октября в Алматы прошла Казахстанская международная выставка энергетики, электротехники и энергетического машиностроения Powerexpo Almaty 2025. В числе участников — ведущие мировые производители и эксперты отрасли, среди которых была и балашихинская компания «Матрица», представившая свои современные разработки в области автоматизированных систем учета энергоресурсов.

«Матрица» продемонстрировала приборы учета электроэнергии с возможностью гибкого использования различных коммуникационных интерфейсов, а также новые ультразвуковые счетчики холодной и горячей воды. Эти устройства способны функционировать в составе единой системы дистанционного контроля и учета энергоресурсов, что позволяет повысить точность и оперативность сбора данных.

Компания «Матрица», основанная в 2004 году, является одним из ведущих российских производителей автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета энергоресурсов на рынке электроэнергии. Предприятие оснащено современным оборудованием от лучших мировых производителей, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.

Сегодня предприятие выпускает серийные автоматизированные системы, которые не только учитывают потребленную или произведенную электроэнергию, но и анализируют показатели ее качества, что важно для эффективного управления энергоресурсами.

Недавно «Матрица» расширила ассортимент, запустив производство ультразвуковых счетчиков воды — холодной и горячей. Эти приборы разработаны для интеграции в интеллектуальные системы автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов, что способствует развитию современных «умных» коммунальных услуг.