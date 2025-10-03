Компания из Балашихи представит космические разработки на конференции в Москве

В этом году Россия отмечает 67-ю годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, в честь этой даты в Москве запланированы тематические мероприятия, посвященные достижениям и перспективам космической отрасли. Одним из их участников станет компания «Аэроспейс Кэпитал» из Балашихи, которая представит свои инновационные разработки на двух ключевых конференциях.

Первое мероприятие пройдет в субботу, 4 октября, в Сколковском институте науки и технологий. Конференция «Выходной со спутниками» соберет ведущих экспертов отрасли, которые поделятся своими знаниями о последних достижениях в области космических технологий. Специалисты компании «Аэроспейс Кэпитал» представят свою новейшую разработку — пусковой контейнер для адаптации и отделения малых космических аппаратов формата Кубсат. Этот контейнер позволяет эффективно выводить на орбиту малые спутники, что открывает новые горизонты для их использования в различных областях, включая связь, мониторинг окружающей среды и научные исследования.

На следующий день, 5 октября, команда «Аэроспейс Кэпитал» примет участие в конференции «Открывая космос», организованной партнерами из группы компаний «Геоскан». Это мероприятие пройдет в кластере «Ломоносов» и станет важной площадкой для обсуждения новейших разработок в области космонавтики. Участники смогут обменяться опытом и идеями, а также обсудить перспективы дальнейшего развития космической отрасли.

Компания «Аэроспейс Кэпитал» завершила подготовку уникального оборудования для запуска спутников — систем отделения для аппаратов формата 3U и 16U. Эти решения уже были успешно применены при выведении на орбиту первого в России спутника формата 16U «ИнноСат16», разработанного ГК «Геоскан». Также с их помощью было выведено восемь малых спутников формата 3U. Все аппараты были установлены в специальные контейнеры, созданные в Балашихе, и отправлены на космодром Восточный, откуда производился запуск.