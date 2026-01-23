Компания из Балашихи представила разработки на международной агровыставке

Балашихинская компания «Апиценна», один из лидеров рынка ветеринарных препаратов, приняла участие в международной выставке «Агравия-2026». Мероприятие проходило с 21 по 23 января в МВЦ «Крокус Экспо» в Красногорске.

Выставка является ключевой платформой для развития агропромышленного комплекса страны. За три дня представители «Апиценны» демонстрировали инновационные разработки предприятия, представляли новинки своей линейки и проводили индивидуальные консультации для посетителей.

За более чем 30 лет работы компания создала современное технологическое производство с автоматизированными линиями, собственными лабораториями и научными подразделениями. Предприятие сертифицировано по международному стандарту GMP и оказывает услуги производственного аутсорсинга.

Участие в «Агравии» подтвердило статус «Апиценны» как одного из ведущих российских производителей ветеринарных средств и способствовало укреплению профессиональных связей в отрасли.