Компания из Балашихи представила продукцию на всероссийской выставке

В Москве с успехом прошла выставка INTEKPROM MEAT 2025, объединившая лидеров мясной индустрии. Среди участников ярко выделилась балашихинская компания-производитель высококачественных специй и маринадов.

Это событие стало важной площадкой для профессионалов, где производители, поставщики и эксперты обменивались опытом и обсуждали перспективы отрасли.

На стенде компании были представлены новейшие разработки в области специй и маринадов, которые привлекли внимание посетителей. Представители провели серию продуктивных переговоров с потенциальными партнерами, укрепив существующие деловые связи и заложив основу для новых сотрудничеств. Эти встречи открыли перспективы для расширения присутствия компании на рынке.

Компания активно работает в сегменте HoReCa, поставляя специи и пищевые добавки для ресторанов, пищевых производств, розничных сетей и оптовиков. Участие в выставке вдохновило команду на создание новых продуктов, которые будут отвечать запросам клиентов и современным трендам. В рамках мероприятия прошли мастер-классы и семинары, где обсуждались инновации и актуальные направления развития мясной отрасли.

INTEKPROM MEAT 2025 в очередной раз подтвердила статус ключевого события для профессионалов отрасли.

Выставка стала не только возможностью для производителей продемонстрировать свои достижения, но и платформой для поиска новых идей и укрепления позиций на рынке.