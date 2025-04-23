Компания из Балашихи отреставрирует федеральный памятник культуры в Ростове

Федеральный памятник культуры «Монастырское урочище», расположенный в Ростовской области, готовится к масштабным восстановительным работам. Победителем открытого конкурса, организованного Старочеркасским музеем-заповедником, стала компания «Наследие-проект» из Балашихи.

До конца 2026 года подрядчику предстоит провести комплексную реставрацию, включающую археологические исследования и раскопки, а также восстановление ключевых исторических сооружений — часовни-каплицы и мемориального комплекса.

Проект предусматривает обновление электроснабжения и наружного освещения, ремонт подъездных путей, тротуаров и общественных зон. Особое внимание уделят ландшафтному дизайну — на территории запланировано масштабное озеленение.

Кроме того, в историческом ландшафте появятся подземные саркофаги, беседки, скамейки, лавочки и столы, выполненные в едином архитектурном стиле, что позволит сохранить целостность и атмосферу памятника.

Реставрация «Монастырского урочища» призвана не только сохранить историческое наследие, но и создать комфортную и благоустроенную территорию для посетителей, что позволит привлечь больше туристов и повысить значимость памятника на федеральном уровне.