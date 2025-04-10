Компания из Балашихи обеспечила успешный запуск ракеты на Байконуре

Восьмого апреля с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», выведшая на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-27». В составе экипажа — российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким.

Запуск был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и получил название «Ракета Победы». Корабль доставит экипаж на Международную космическую станцию, где они проведут почти восемь месяцев, выполняя 50 научных экспериментов.

Особое значение для города Балашиха имеет участие в обеспечении старта специалистов АО «Криогенмаш». Это предприятие, расположенное в Балашихе, является ведущим российским разработчиком систем заправки криогенными продуктами и термостатирования для ракетно-космических комплексов. Системы, разработанные и произведенные «Криогенмашем», обеспечили заправку ракеты-носителя криогенными компонентами топлива, гарантируя ее успешный старт.

«Успешный запуск ракеты „Союз-2.1а“, в обеспечении которого важную роль сыграли технологии нашего предприятия „Криогенмаш“, — это предмет особой гордости для всей Балашихи», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

В 2024 году предприятие «Криогенмаш» обеспечило пуск тяжелой ракеты «Ангара А-5» на космодроме «Восточный». Для нового стартового комплекса на космодроме «Криогенмаш» поставило системы заправки жидким кислородом, азотом и систему обеспечения температурного режима.

Начиная с 1959 года, «Криогенмаш» создал оборудование более чем для 30 стартовых комплексов ракет-носителей и испытательных стендов в России и за рубежом. Балашихинские системы заправки обеспечивают работу всех российских космодромов, а также космодромов Куру во Французской Гвиане, «Морской старт», и используются в Индии и Южной Корее.