Компания из Балашихи изготовила оборудование для люксовых брендов

Компания из Балашихи заключила контракты на изготовление торгового оборудования для люксовых брендов. Здесь уже создали вещи для магазинов часов, одежды и обуви мировых дизайнеров.

Предприятие «Саликс-Интерьер» занимается разработкой авторской мебели и интерьеров для высоких брендов. Конструкторы разрабатывают проекты любой сложности благодаря возможностям столярного производства.

Так, организация заключила контракты с ювелирной маркой Carrera Y Carrera, брендом одежды Dior, также Tag Heuer, Zenith, Ulysse Nardi и другими, а также. Также в списке достижений соглашения с российскими компаниями «Алроса» иBork.

Компания на рынке уже 24 года. Последние два года она активно сотрудничает с крупными предприятиями России, Узбекистана и Казахстана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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