Компания «Инжкомцентр ВВД» приобрела новое оборудование

В городе Подольске, на Фабричном проезде, 4Е, компания «Инжкомцентр ВВД» внедрила в производство сварочного робота. Новое оборудование еще продолжают осваивать, но некоторые виды работ уже выполняют с его помощью. Благодаря поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области робот был приобретен в лизинг.

По словам генерального директора компании Оксаны Ваховой, предприятие регулярно пользуется господдержкой. Это позволило модернизировать производство, успешно участвовать в международных выставках и получить евросертификат.

«Инжкомцентр ВВД» занимается производством дровяных и электрических печей разной мощности. Предприятие реализует свои товары частным лицам, а также коммерческим баням и крупным аква- и СПА-комплексам в России и за рубежом. Поставки налажены в Белоруссию, Киргизию и Казахстан, а недавно банные комплексы с оборудованием подольских мастеров открыли в Таиланде и Дубае.

Генеральный директор Оксана Вахова отметила: «Мы гордимся, что наше российское оборудование установлено во многих странах мира».