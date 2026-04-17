Компания «Хлебпром» расширила производство в Волоколамском округе

Компания «Хлебпром», известный производитель тортов и других кондитерских изделий, значительно расширила производственные мощности на площадке вблизи села Язвище в Волоколамском округе.

Новая производственная площадка начала работу в 2024 году. Изначально штат предприятия насчитывал 200 сотрудников, но вскоре компания расширила ассортимент выпускаемой продукции, и теперь сладости здесь изготавливают уже 360 специалистов.

Руководство «Хлебпрома» не намерено останавливаться на достигнутом. Два месяца назад предприятие приобрело дополнительные площади для дальнейшего расширения и создания новых рабочих мест.

Руководитель производственной площадки Виктор Седов подчеркнул, что предприятие активно сотрудничает с образовательными учреждениями округа, привлекая молодых специалистов. «Хлебпром» — федеральная компания с производственными площадками в Московской и других областях. Продукция компании известна по всей России.