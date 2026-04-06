Компания «Гидромас» стала резидентом индустриального парка в Подольске
Компания «ГИДРОМАС» стала новым резидентом индустриального парка ICPARK Сынково, который находится в городском округе Подольск Московской области. Девелопером площадки выступает компания INDUSTRIAL CITY.
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что компания реализует инвестиционный проект по размещению промышленно-складского комплекса на территории парка.
«Компания „ГИДРОМАС“ занимается разработкой и производством гидравлических насосов, телескопических цилиндров, клапанов, масляных баков и комплектующих для автомобильной и промышленной техники», — отметили в ведомстве.
Для реализации проекта в Подмосковье компания арендовала 450 квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в десятки миллионов рублей, планируется создание до пяти рабочих мест.
В 2026 году компания реализует проект по расширению присутствия и развитию инфраструктуры на новой площадке. Это позволит значительно увеличить объем поставок, который составит несколько тысяч единиц продукции в год.
Компания Hidromas была основана в Турции более 50 лет назад и на сегодняшний день экспортирует свою продукцию более чем в 60 стран мира.