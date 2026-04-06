Компания «Гидромас» стала резидентом индустриального парка в Подольске

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что компания реализует инвестиционный проект по размещению промышленно-складского комплекса на территории парка.

«Компания „ГИДРОМАС“ занимается разработкой и производством гидравлических насосов, телескопических цилиндров, клапанов, масляных баков и комплектующих для автомобильной и промышленной техники», — отметили в ведомстве.

Для реализации проекта в Подмосковье компания арендовала 450 квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в десятки миллионов рублей, планируется создание до пяти рабочих мест.

В 2026 году компания реализует проект по расширению присутствия и развитию инфраструктуры на новой площадке. Это позволит значительно увеличить объем поставок, который составит несколько тысяч единиц продукции в год.

Компания Hidromas была основана в Турции более 50 лет назад и на сегодняшний день экспортирует свою продукцию более чем в 60 стран мира.