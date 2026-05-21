Компания «Европродукт» представила продукцию на международной выставке в Китае

Компания ООО «ЕВРОПРОДУКТ», известная под брендом Tamaki, представила свою продукцию на международной выставке SIAL Shanghai 2026 при поддержке Фонда поддержки ВЭД Московской области. Линейка соусов для азиатской и паназиатской кухни, а также для фастфуда, вызвала большой интерес у дистрибьюторов из Шанхая, Гонконга и других регионов Китая.

Среди посетителей стенда были компании, занимающиеся продажами через платформу Douyin Shop и крупнейшие китайские интернет-площадки. Стенд также посетили представители закупочного подразделения международного холдинга Restaurants Brand International, в который входят Burger King и другие крупные сети общественного питания.

Директор международного кулинарного направления холдинга продегустировал продукцию Tamaki. Наиболее высокую оценку получил бургерный соус с огурцом.

«Развитие экспорта и укрепление присутствия на рынке Китая являются для нас важным стратегическим направлением», — отметил Андрей Белянин, учредитель компании ООО «ЕВРОПРОДУКТ» и правообладатель бренда ТАМАКИ.

SIAL Shanghai — одна из крупнейших международных выставок продуктов питания и напитков в Азии. В 2026 году выставка объединила более 5 000 компаний из 75 стран и регионов мира.