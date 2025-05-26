Компания энергоснабжения в Химках отметила лучших партнеров

Руководитель филиала «Теплоснабжающей компании „Мосэнерго“» в Химках наградил сотрудников предприятий-абонентов, которые показали высококвалифицированную работу. Лучшими партнерами стали: «Научно-производственное объединение „Энергомаш“», «Арена Химки», Научно-производственное объединение имени Лавочкина, «Самолет-Сервис» и Химкинская клиническая больница.

Всего с «ТСК Мосэнерго» сотрудничает более 1700 клиентов.

«Мы решили выделить и поощрить тех потребителей, с которыми у нас складывается наиболее взаимовыгодное сотрудничество. Благодарим их за надежность и вклад в теплоснабжение города», — отметила руководитель отдела сбыта химкинского филиала «Теплоснабжающей компании „Мосэнерго“» Любовь Светикова.

Представителям предприятий вручили дипломы и поблагодарили за надежность в партнерстве.

«Мы радуемся каждому достижению. Это тоже показатель нашей работы, демонстрирующий нашим партнерам то, что мы — надежная и стабильная компания, которой можно доверять», — поделился управляющий организации «Самолет-сервис» Денис Железняков.