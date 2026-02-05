Компания Dronax представила новые промышленные дроны

На выставке авиаинфраструктуры НАИС-2026 и салоне беспилотников «ДРОНТЕХ», которые проходят в «Крокус Экспо», компания Dronax продемонстрировала свою новую линейку промышленных дронов для грузоперевозок.

Руководитель компании Алексей Корчагин сообщил, что Dronax специализируется на производстве аппаратов грузоподъемностью от 15 до 150 килограммов. На стенде была представлена флагманская модель, способная поднять 150 кг и доставить груз на расстояние 7 километров, после чего вернуться на базу.

Самым востребованным аппаратом стала модель «Черный коршун 9» с грузоподъемностью 30–40 килограммов. Дальность полета этого дрона с грузом достигает 21 километра в одну сторону.

«Такая доставка позволяет решать задачи, особенно в труднодоступной местности, в высокогорных районах», — отметил руководитель Dronax.

Все дроны оснащены максимальной защитой для работы в сложных условиях. В них применяются промышленные полетные контроллеры, резервируются все ключевые датчики и системы связи на случай непредвиденных ситуаций. Аппараты способны работать в зонах воздействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ).