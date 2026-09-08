Компания «ДЕЗ» станет единым оператором содержания территорий в Солнечногорске

Солнечногорск переходит на новую систему содержания территорий силами МБУ «ДЕЗ» без привлечения подрядчиков. С 1 декабря учреждение возьмет на себя обслуживание всей муниципальной дорожной сети протяженностью 947 километров.

На совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава муниципалитета Константин Михальков доложил о переходе на новую систему. Отказ от услуг подрядных организаций стал возможен благодаря реинвестированию сэкономленных средств в развитие учреждения. К концу года штат сотрудников превысит 500 человек, парк техники составит 179 единиц.

«Главная задача всех изменений — чтобы жители видели чистые дворы, ухоженные общественные пространства и своевременно убранные дороги независимо от погодных условий. Именно на это направлена работа нашей команды и поддержка региона», — подчеркнул Константин Михальков.

В 2026 году на базе МБУ «ДЕЗ» установили единственную в Подмосковье солевую колонну для приготовления жидкого противогололедного материала. Это позволило в четыре раза сократить расход соли и увеличить площадь обработки за один выезд. Сейчас прорабатывают вопрос о приобретении второй станции.

Ранее обслуживание округа осуществляли восемь подрядных организаций по 27 контрактам — это затрудняло контроль качества. С 2025 года число жалоб на состояние дворов уменьшилось на 21%, на общественные территории — почти на 43%.