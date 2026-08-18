Компания Carlego впервые участвует в «АвтобусЭкспо 2026»

Компания Carlego из Московской области впервые принимает участие в выставке «АвтобусЭкспо 2026». Она рассчитывает расширить круг профессиональных контактов и привлечь внимание сервисов и розничных покупателей.

Carlego работает уже около 14 лет и занимается интернет-торговлей автозапчастями. Компания самостоятельно импортирует их в Россию и является официальным дистрибьютором представленных брендов.

На стенде Carlego представлены детали для разных узлов автомобилей: элементы подвески и привода, клапанные крышки, расширительные бачки, кузовные детали. Есть позиции для китайских, европейских и корейских автомобилей.

По словам представителя компании Виктора Щетинина, ассортимент постепенно меняется вместе с российским автопарком. Растет интерес к деталям для китайских машин, и это направление занимает все больше места в предложении.

У Carlego собственный склад в Дзержинском Московской области. Продукция, представленная в продаже, находится в наличии: заказ можно оформить заранее, а затем приехать и посмотреть деталь перед покупкой.

Для Carlego участие в выставке — прежде всего попытка выйти за пределы привычного круга клиентов. Компания ориентирована на оптовые продажи, а значительная часть посетителей выставки — автосервисы и специалисты, которые могут стать новыми партнерами.