Компания «Артпласт» в Серпухове провела экскурсию для ветеранов СВО

Одно из крупнейших предприятий Серпухова — «Артпласт» — провело экскурсию для ветеранов СВО в рамках программы «Промышленный туризм». Сейчас на заводе трудятся около 700 человек. Там выпускают упаковку и одноразовую посуду.

Гостям продемонстрировали работу экструзионных линий, печатных машин, ламинаторов и отрезного оборудования. Они увидели полный процесс выпуска продукции от обработки сырья до готовой упаковки.

«Самое ценное в таких встречах — живое общение и реальные перспективы. Работодатели напрямую пообщались с ветеранами, обменялись контактами и обсудили возможности трудоустройства. В связи с расширением мощностей завод готов принять новых специалистов — открыто 20 вакансий», — отметили в Мининвесте Подмосковья.

Экскурсии позволяют участникам СВО быстрее адаптироваться к мирной жизни и найти применение своим навыкам, ознакомиться с работой ведущих предприятий региона и рассмотреть возможности трудоустройства.