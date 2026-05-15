Производство медицинских тест-полосок удвоят в Дубне к 2027 году

Компания «Аркрэй», резидент особой экономической зоны «Дубна», планирует увеличить объемы выпуска медицинских тест-полосок до 250 тысяч упаковок в год к 2027 году. Эти тест-полоски предназначены для быстрого определения ключевых параметров мочи, включая уровень глюкозы, белка и лейкоцитов. Они позволяют проводить диагностику как в амбулаторных, так и в домашних условиях.

«Аркрэй» разрабатывает и производит диагностическое оборудование и медицинские изделия, такие как глюкометры, анализаторы для исследования мочи и расходные материалы. Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила: «На сегодняшний день „Аркрэй“ выпускает 150 тысяч упаковок тест-полосок ежегодно. К концу 2027 года мощности планируется увеличить более чем на 60%, до 250 тысяч упаковок в год».

Компания активно развивает свое предприятие и расширяет присутствие на рынке. Одним из ключевых элементов производственной культуры «АРКРЭЙ» стала система Кайдзен, которая предполагает постоянное улучшение процессов и вовлечение каждого сотрудника в поиск возможностей для повышения эффективности работы.

Комплексный подход к организации производства позволяет компании масштабировать выпуск продукции и укреплять позиции на российском рынке. В 2025 году «Аркрэй» получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ на анализатор осадка мочи AUTION Eye AI-4510, а тест-полоски AUTION Sticks 10EA были включены в Реестр промышленной продукции Минпромторга РФ. Это обеспечило официальный выход анализатора на российский рынок и увеличило спрос на тест-полоски, используемые в работе устройства.