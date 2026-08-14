Компания «Акустик групп» в Домодедово создаст около 150 рабочих мест

В городском округе Домодедово на улице Логистической компания «Акустик групп» строит производство полного цикла по выпуску шумоизоляции и акустических материалов. Здесь создадут около 150 рабочих мест и закупят современные станки с ЧПУ.

История одного из сотрудников, Алексея Фомичева, демонстрирует возможности карьерного роста в компании. Алексей ждал вакансии в холдинге полгода и был принят на работу в апреле 2021 года. За пять лет он прошел путь от грузчика до ценного специалиста.

По словам заместителя технического директора холдинга Алексея Булицкого, компания продолжает расти. Она создает условия для обучения и профессионального развития сотрудников. Зарплата инженеров в отрасли в регионе может достигать 150 тысяч рублей.