Компании в Клину увеличили производство товаров на 28,9% за 4 месяца

Предприятия Клина отгрузили товаров собственного производства почти на 45 миллиардов рублей с начала года. Это на 28,9% больше, чем за такой же период в 2023-м.

В Министерстве экономики и финансов Московской области рассказали, что наибольший рост пришелся на обрабатывающие производства. Предприятия этой отрасли выпустили и отгрузили продукции на 38 миллиардов рублей, что на 28% больше данных прошлого года. Увеличение объемов выпуска отмечается в производстве готовых металлических изделий (почти в два раза), неметаллической минеральной продукции (рост на 25,3%) и пищевых продуктов (на 16,9%).

Оборот розничной торговли достиг 10 миллиардов рублей, что выше уровня прошлого года на 20,4%. Онлайн-покупки занимают 3,6% товарооборота.

Сельскохозяйственные организации Клина значительно нарастили производство по направлению «скот и птица», показав рост в 7,5 раза. Производство молока достигло 2,2 тысячи тонн, что на 9,7% больше по сравнению с уровнем 2023 года.

По последним данным средняя зарплата сотрудников в городском округе увеличилась на 19% до 77 тысяч рублей.

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