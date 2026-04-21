Компании Солнечногорска стали участниками проекта «Производительность труда»

В первом квартале 2026 года к федеральному проекту «Производительность труда» подключились 16 компаний Московской области при поддержке Регионального центра компетенций. В их числе оказались два предприятия из городского округа Солнечногорск.

Среди новых участников — производитель сыровяленых колбас и деликатесов премиум-класса, а также разработчик сложного водоочистного оборудования.

«На данный момент в Подмосковье реализовано уже более 300 проектов. Суммарный экономический эффект для участников превысил 11 миллиардов рублей. Средний рост выработки составил 48%, время протекания процессов сократилось на 34%, а незавершенное производство — на 33%», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Стать частью проекта могут организации с годовой выручкой от 400 миллионов рублей и долей иностранного участия не выше 50 процентов. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе производительность.рф и направить заявку.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Дополнительную информацию о мерах поддержки бизнеса в Московской области и Солнечногорске можно получить в муниципальном казенном учреждении «Департамент инвестиционного развития» по телефону: 8-926-457-00-96, а также по адресу: городской округ Солнечногорск, улица Тельнова, дом 3/2.